17 сентября 2025, среда
Журналистка рассказала, о чем разговаривала с Николаем Статкевичем на границе

  • 17.09.2025, 12:19
  • 8,182
Лидер оппозиции категорически отказался покидать Беларусь.

Уже несколько дней нет точной информации о том, где находится лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич. 11 сентября он был в числе 52 заключенных, которых Александр Лукашенко помиловал, но отказался покидать Беларусь. Экс-редактор «Новага часу» Оксана Колб рассказала «Немецкой волне», что несколько минут разговаривала со Статкевичем, когда тот находился на пограничном переходе.

В тот день журналистке Оксане Колб удалось дозвониться до Николая Статкевича, когда он находился на белорусско-литовской границе, чтобы уговорить его уехать в Литву ради жены, Марины Адамович.

«Я пыталась его уговорить. За некоторые вещи мне теперь стыдно, потому что, я думаю, я делала ему больно, когда пыталась надавить на то, что чувствует Марина», — рассказывает Оксана Колб.

«Он и сам это знал, я понимаю, как ему было больно слушать, он понимал. Мы разговаривали около девяти минут».

По словам Оксаны Колб, политик рассказал, что в заключении он перенес инфаркт, но его голос звучал как обычно. Я не услышала никаких изменений, я видела на камеру, как он похудел, как сгорбился. По голосу совсем ничего. Он такой же решительный, говорил, что если я сейчас поддамся, если приму их условия, то вся моя жизнь пойдет под откос.

«Действительно, он всю жизнь боролся с режимом, он хотел лучшего для страны, и действительно сойти с последней ступени, когда оставалось немного, для него неприемлемо», — говорит журналистка.

Оксана Колб говорит, что Статкевич понимал, что если он вернется в Беларусь, то снова окажется в тюрьме.

«И в конце он сказал: «Хватит меня шантажировать, у меня и так мало времени, я хочу подышать этим воздухом, полюбоваться этими деревьями».

