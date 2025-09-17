закрыть
17 сентября 2025, среда, 12:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР: В российской армии калечат своих солдат за побег с фронта

1
  • 17.09.2025, 11:02
  • 3,656
ГУР: В российской армии калечат своих солдат за побег с фронта

Украинская разведка опубликовала перехват разговора.

Украинская разведка перехватила разговор, где оккупанты откровенно признаются, что ломают ноги своим же солдатам за попытку убежать с поля боя.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Из нового перехвата разговора российских военных становится очевидным, что в армии РФ сами же жестоко расправляются со своими солдатами, которые пытаются спастись.

Один из собеседников рассказал о бойце, которого схватили в районе временно оккупированного Мариуполя.

«Скоро, на...й, к вам ох...ный боец поступит, на...й. Правда, он будет со сломанными руками и ногами, на...й, валяться как приманка для укропов», - заявляет оккупант.

В украинской разведке напомнили, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин