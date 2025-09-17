ГУР: В российской армии калечат своих солдат за побег с фронта 1 17.09.2025, 11:02

Украинская разведка опубликовала перехват разговора.

Украинская разведка перехватила разговор, где оккупанты откровенно признаются, что ломают ноги своим же солдатам за попытку убежать с поля боя.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Из нового перехвата разговора российских военных становится очевидным, что в армии РФ сами же жестоко расправляются со своими солдатами, которые пытаются спастись.

Один из собеседников рассказал о бойце, которого схватили в районе временно оккупированного Мариуполя.

«Скоро, на...й, к вам ох...ный боец поступит, на...й. Правда, он будет со сломанными руками и ногами, на...й, валяться как приманка для укропов», - заявляет оккупант.

В украинской разведке напомнили, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.

