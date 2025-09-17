«Лукашенко стонет от санкций» 17.09.2025, 11:13

3,410

Андрей Санников

Почему режим начал освобождать политзаключенных?

Об этом сайт Charter97.org спросил лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова.

— Все эти разговоры о том, что санкции «вредят», что санкции «не работают»… чушь полнейшая и весьма трусливая. Только санкции заставили это сделать. Потому что, если бы не было санкций, Лукашенко никогда даже не пошел бы ни на какие разговоры об освобождении политзаключенных. Это закоренелый серийный преступник, тиран, который уничтожает людей в прямом, физическом смысле. Зачем ему просто так их щадить?

Он стонет от санкций — прежде всего европейских. Он рассчитывает снять их с помощью американцев, которые договорились об освобождении очень небольшой группы политзаключенных. Он надеется с их помощью снять именно европейские санкции, которые более болезненные для режима Лукашенко.

Посмотрите, что Лукашенко делает: он опять втягивает Запад в торг. Я прикинул: освободили за два месяца чуть более 60 человек. Это значит, что, если такими темпами будет идти освобождение той цифры, которую назвал Трамп (а давайте ориентироваться на цифру 1400 политзаключенных, которая все-таки прозвучала из уст президента Соединенных Штатов), то как раз все три года и займет — до конца срока Трампа. Такого абсолютно нельзя допускать.

И мы знаем, что заключенных намного больше, чем 1400. Около 10 тысяч — по самым скромным подсчетам. И те цифры, которые даже официальные источники выдают, позволяют судить о катастрофической гуманитарной ситуации.

Во-первых, Лукашенко торгуется: сам определяет, кого и когда выпускать. Во-вторых, одновременно он сажает людей. То есть, выпуская — сажает. Вот сегодня цинично, издевательски бросил за решетку на четыре года Игоря Ильяша, мужа Екатерины Андреевой. Все ожидали, что в последней группе вышедших из концлагеря заложников будет и Катя, прекрасная, искренняя журналистка и человек, но закомплексованный тиран компенсирует свою ущербность такими издевательствами. Не только Катю не выпустил, но еще и ее мужа Игоря посадил. Он опять хочет продавить эту практику: «Я буду набирать новых заложников для торговли, и вы ничего со мной не сделаете». Этого нельзя допускать.

Мы ведь видим: это не освобождение, а насильственная депортация. Мы видим, что по лидеру белорусской оппозиции Николаю Статкевичу, патриоту, национальному герою, договоренности не выполнены. Его просто-напросто издевательски вернули в тюрьму. Человека, который хочет жить у себя на родине, у себя дома. Эти вещи не должны оставаться незамеченными Западом. Должны быть очень жесткие действия, а их пока нет. Правозащитники тоже отреагировали слишком вяло.

Что нужно сделать, чтобы всех выпустили? Жесткие меры, жесткие санкции. Других способов нет. Все рычаги есть. Сейчас то, о чем мы говорили в связи с визитом Ван И, даже Китай можно использовать как фактор давления, чтобы заставить Лукашенко освободить всех политзаключенных. Действительно освободить, а не насильственно депортировать.

Люди сами должны решать свою судьбу и определять степень риска. Они должны быть абсолютно свободны в своем выборе. Не будем забывать, что политические заключенные — это не преступники. Это абсолютно невиновные люди, которых держат как заложников и сейчас пытаются обменивать. Это трагедия концлагеря в центре Европы. Сравнимо с тем, что происходит в самых деспотических режимах Африки или в Китае.

Просто невозможно терпеть более такую ситуацию в центре Европы, потому что это усугубляет и ситуацию с войной в Украине. Диктаторский режим, который позволяет издеваться над людьми, является еще и соучастником российской агрессии.

Еще раз повторю: все рычаги есть, просто нужна политическая воля. Трамп хочет Нобелевскую премию мира в Украине, но урегулировать этот острейший кризис таким образом, особенно методами, которыми он пытается действовать между Россией и Украиной, у него не получится. Если же будут освобождены все политические заключенные — не 1400, а абсолютно все те тысячи политзеков в Беларуси, то я буду горячо ратовать за присуждение премии президенту Трампу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com