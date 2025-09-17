В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов
Поднялся огромный столб дыма.
Сегодня, 17 сентября, во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. В сети сообщают о прилетах в одном из районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.
Так, сегодня днем, было громко во временно оккупированном Донецке. Сообщается, что в городе прогремело по меньшей мере 5 взрывов.
По информации местных жителей, взрывы произошли в Петровском районе города.
На фото, опубликованных очевидцами, видно, как в небо поднимается огромный столб серого дыма, что свидетельствует о значительных «прилетах».
Информация о последствиях атаки пока отсутствует.