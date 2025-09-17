закрыть
Лукашисты запутались в списках «тунеядцев» в Витебской области

3
  • 17.09.2025, 11:33
  • 3,412
Лукашисты запутались в списках «тунеядцев» в Витебской области

Прокуратура взялась за исполкомы.

Органы прокуратуры Витебской области проверили, как работают специальные комиссии по содействию занятости населения - те самые, что работают с так называемыми «тунеядцами», официально не трудоустроенными и не занятыми иным образом в экономике страны. По результатам проверки списков «тунеядцев» прокуроры вынесли 14 протестов и направили пять официальных представлений в местные исполкомы. «Телеграф» узнал, какие нарушения в работе комиссий нашли прокуроры.

Прокурорская проверка показала, что данные комиссии не выполняли в полной мере свои задачи по вовлечению незанятых в экономике белорусов в трудовую деятельность, а порой, наоборот, необоснованно включали в списки «тунеядцев» тех, кого по закону в них включать запрещается, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, в ведомстве упрекнули власти Лепельского, Полоцкого и Сенненского районов в «формальной переписке» с территориальными органами внутренних дел и недостаточной работе с теми, кого милиция привлекала к ответственности за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и асоциальный образ жизни.

«Фактическая явка лиц на заседания оказалась крайне низкой», - пожаловались в прокуратуре на недостаточное участие этих лиц в заседаниях комиссий, которые проводятся на регулярной основе.

По данным прокуратуры, в июле 2025 года из 722 неработающих граждан, уличённых Полоцким РОВД в «пьяных» правонарушениях, на заседания явилось только 72 человека.

В некоторых районах, как выяснили прокуроры, людей включали в списки на «необоснованно длительный срок», где-то регистрировали граждан в качестве безработных в отсутствие необходимых документов, а где-то и вовсе незаконно причисляли к «тунеядцам» пациентов с хроническими или затяжными психическими расстройствами, находящихся под диспансерным наблюдением.

По закону к не занятым в экономике трудоспособным гражданам запрещается относить тех, кто находится под диспансерным наблюдением в связи с хроническими или затяжными психическими расстройствами (заболеваниями), за исключением лиц, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, наркотических средств или токсических веществ.

В результате после проверок местным исполнительным и распорядительным органам органы прокуратуры Витебской области официально внесли пять представлений и 14 протестов.

