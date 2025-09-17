закрыть
17 сентября 2025, среда, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Алла Пугачева сделала громкое заявление после интервью Гордеевой

3
  • 17.09.2025, 11:39
  • 10,964
Алла Пугачева сделала громкое заявление после интервью Гордеевой

Звезда впервые публично ответила критикам.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая недавно впервые за много лет дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, вышла на связь с подписчиками.

Не секрет, что откровенный разговор артистки, в котором она раскритиковала российские власти и осудила кровавую войну, вызвал резонанс. Многие поддержали позицию Аллы Борисовны и поблагодарили ее. Но в Москве уже отреагировали на громкие заявления исполнительницы, в частности, пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила 76-летнюю Пугачеву в «лицемерии».

фото инстаграм Алла Пугачева

Однако сама звезда публично не отвечала на реакцию людей, но вчера, 16 сентября, написала в своем Instagram так:

фото инстаграм Алла Пугачева

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин