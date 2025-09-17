Алла Пугачева сделала громкое заявление после интервью Гордеевой

Алла Пугачева сделала громкое заявление после интервью Гордеевой3
- 17.09.2025, 11:39
Звезда впервые публично ответила критикам.
Известная российская певица Алла Пугачева, которая недавно впервые за много лет дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, вышла на связь с подписчиками.
Не секрет, что откровенный разговор артистки, в котором она раскритиковала российские власти и осудила кровавую войну, вызвал резонанс. Многие поддержали позицию Аллы Борисовны и поблагодарили ее. Но в Москве уже отреагировали на громкие заявления исполнительницы, в частности, пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила 76-летнюю Пугачеву в «лицемерии».
Однако сама звезда публично не отвечала на реакцию людей, но вчера, 16 сентября, написала в своем Instagram так:
«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь».