закрыть
17 сентября 2025, среда, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин вынужден сократить поставки нефти из-за атак ВСУ

  • 17.09.2025, 11:57
  • 1,272
Путин вынужден сократить поставки нефти из-за атак ВСУ

Киев продолжает лишать Россию доходов от нефти.

Россия ограничила использование нефтепроводов после серии ударов украинских дронов по ключевой инфраструктуре, сообщают источники в отрасли, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Российская госкомпания «Транснефть», контролирующая свыше 80% добытой в стране нефти, предупредила производителей о возможном сокращении добычи. Ограничения касаются хранения сырья в системе трубопроводов, что создает угрозу сбоя поставок.

По данным украинских военных и российских источников в отрасли, беспилотники атаковали как минимум десять нефтеперерабатывающих заводов, снизив мощность переработки почти на пятую часть. Удары также повредили крупнейшие балтийские порты России — Усть-Лугу и Приморск, через которые идет значительная часть экспорта.

Ситуация усугубляется ростом рисков в энергетической сфере. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) накануне зафиксировало звуки обстрелов в районе Запорожской АЭС и появление черного дыма неподалеку. Глава организации предупредил о потенциально катастрофической угрозе крупнейшей атомной станции Европы.

Атаки Киева на нефтяную инфраструктуру рассматриваются как серьезный удар по российскому бюджету, где доходы от экспорта нефти и газа остаются ключевым источником финансирования. Эксперты отмечают, что продолжение этих ударов может существенно ограничить возможности Москвы поддерживать стабильные поставки топлива на мировые рынки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин