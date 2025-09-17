Путин вынужден сократить поставки нефти из-за атак ВСУ 17.09.2025, 11:57

1,272

Киев продолжает лишать Россию доходов от нефти.

Россия ограничила использование нефтепроводов после серии ударов украинских дронов по ключевой инфраструктуре, сообщают источники в отрасли, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Российская госкомпания «Транснефть», контролирующая свыше 80% добытой в стране нефти, предупредила производителей о возможном сокращении добычи. Ограничения касаются хранения сырья в системе трубопроводов, что создает угрозу сбоя поставок.

По данным украинских военных и российских источников в отрасли, беспилотники атаковали как минимум десять нефтеперерабатывающих заводов, снизив мощность переработки почти на пятую часть. Удары также повредили крупнейшие балтийские порты России — Усть-Лугу и Приморск, через которые идет значительная часть экспорта.

Ситуация усугубляется ростом рисков в энергетической сфере. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) накануне зафиксировало звуки обстрелов в районе Запорожской АЭС и появление черного дыма неподалеку. Глава организации предупредил о потенциально катастрофической угрозе крупнейшей атомной станции Европы.

Атаки Киева на нефтяную инфраструктуру рассматриваются как серьезный удар по российскому бюджету, где доходы от экспорта нефти и газа остаются ключевым источником финансирования. Эксперты отмечают, что продолжение этих ударов может существенно ограничить возможности Москвы поддерживать стабильные поставки топлива на мировые рынки.

