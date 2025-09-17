Евросоюз согласился усилить санкции против Китая 2 17.09.2025, 12:09

Но Трампу этого может быть мало.

Евросоюз в ближайшие дни введет новые санкции против китайских компаний, которые имеют торговые отношения с Россией, но президенту США Дональду Трампу этого может быть мало. Об этом пишет Politico со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Politico считает, что Трамп выдвигает Евросоюзу условия, заранее зная, что их выполнить невозможно. В дальнейшем это может стать предлогом, чтобы американский президент сказал, что он ничего не может сделать для окончания войны России против Украины.

Евросоюз уже давно пытается убедить Дональда Трампа усилить санкции против России и против стран, которые покупают российскую нефть.

Ожидается, что под давлением санкций страны, покупающие российскую нефть (например, Индия и Китай), откажутся от нее, что приведет к коллапсу российской экономики и заставит диктатора Владимира Путина закончить войну против Украины.

Несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против России, но только если страны НАТО полностью прекратят покупать российскую нефть и введут на китайские товары пошлину в размере от 50 до 100%.

По данным Politico, в 19-й пакет санкций против России, который Евросоюз планирует объявить 19 сентября текущего года, будут включены специальные экономические меры против нескольких китайских компаний, сотрудничающих с РФ. Но это совсем не то, что требует Трамп.

Это не увеличение пошлины до 100% на китайские товары. Европейские дипломаты считают, что требование Трампа по увеличению пошлин на китайские и индийские товары – ловушка. По их мнению, Трамп просто хочет переложить ответственность на союзников по НАТО.

