17 сентября 2025, среда, 12:48
США оставили в силе санкции против Boeing Лукашенко

4
  • 17.09.2025, 12:15
  • 4,120
Восемь остальных лайнеров «Белавиа» не могут летать в Россию.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США с 12 сентября официально разрешило использование «Белавиа» восьми самолетов Boeing. Однако по ним сохранены некоторые запреты и ограничения, заметил сайт «Белорусы и рынок».

Итак, для начала – что разрешено:

1. Полеты в/из любых стран на 8 конкретных американских самолетах парка «Белавиа», включая в/из Беларуси;

2. Их техническое обслуживание, ремонт и переоборудование;

3.Поставки оборудования, расходников и запчастей для этих лайнеров.

А теперь – что нельзя:

1.Летать, обслуживать и поставлять запчасти для лайнера Boeing 767 8EVBBJ2 (регистрационный номер - EW001PA), которым пользуется семья Лукашенко;

2.Для восьми остальных самолетов действует запрет на полеты в/из России и оккупированных ею так называемых ЛНР и ДНР, а также Кубы, Сирии, Иран и КНДР. Для полетов в эти страны и территории могут быть выдаваться индивидуальные лицензии;

3.Запрещена транспортировка на них товаров, которые могут использоваться в военных действиях России против Украины.

