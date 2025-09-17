США оставили в силе санкции против Boeing Лукашенко

США оставили в силе санкции против Boeing Лукашенко4
- 17.09.2025, 12:15
Восемь остальных лайнеров «Белавиа» не могут летать в Россию.
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США с 12 сентября официально разрешило использование «Белавиа» восьми самолетов Boeing. Однако по ним сохранены некоторые запреты и ограничения, заметил сайт «Белорусы и рынок».
Итак, для начала – что разрешено:
1. Полеты в/из любых стран на 8 конкретных американских самолетах парка «Белавиа», включая в/из Беларуси;
2. Их техническое обслуживание, ремонт и переоборудование;
3.Поставки оборудования, расходников и запчастей для этих лайнеров.
А теперь – что нельзя:
1.Летать, обслуживать и поставлять запчасти для лайнера Boeing 767 8EVBBJ2 (регистрационный номер - EW001PA), которым пользуется семья Лукашенко;
2.Для восьми остальных самолетов действует запрет на полеты в/из России и оккупированных ею так называемых ЛНР и ДНР, а также Кубы, Сирии, Иран и КНДР. Для полетов в эти страны и территории могут быть выдаваться индивидуальные лицензии;
3.Запрещена транспортировка на них товаров, которые могут использоваться в военных действиях России против Украины.