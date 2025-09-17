закрыть
Британские «Тайфуны» направлены для защиты Польши

  • 17.09.2025, 12:32
Британские «Тайфуны» направлены для защиты Польши
Фото: The National Interest

В операции также примут участие истребители из Дании, Франции и Германии

Королевские ВВС Великобритании поддержат НАТО в защите восточного фланга после нарушения воздушного пространства Польши и Румынии, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Королевские ВВС Великобритании направляют свои истребители Eurofighter Typhoon для выполнения миссий по контролю воздушного пространства над Польшей. Самолеты будут базироваться в RAF Coningsby в Англии с дозаправкой в воздухе с помощью самолетов-танкеров Voyager. В операции также примут участие истребители из Дании, Франции и Германии.

«Россия пересекла черту своими безрассудными беспилотными вторжениями в воздушное пространство НАТО», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. «Королевские ВВС будут участвовать в миссиях ПВО НАТО над Польшей, сдерживая российскую агрессию».

Eurofighter Typhoon способен выполнять задачи как воздушного превосходства, так и стратегического удара, развивая скорость до 1,8 Маха и неся до 20 000 фунтов вооружения.

Напряженность в регионе также усиливает масштабное совместное учение России и Беларуси «Запад-2025» у польской границы, включая симуляцию ядерной атаки.

