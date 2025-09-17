закрыть
17 сентября 2025, среда, 12:49
Хорватский фридайвер побил мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

  • 17.09.2025, 12:40
Хорватский фридайвер побил мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса
Витомир Маричич
Фото: The Guinness World Records

Предыдущий мировой рекордсмен был его земляком.

Люди готовы на многое, чтобы войти в историю как самые выносливые, сообразительные или сильные из землян. Скажем, хорватский спортсмен Витомир Маричич задержал дыхание на 29 минут 3 секунды, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, пишет «Нож».

Витомир — член Адриатической федерации фридайвинга. Что любопытно, предыдущий мировой рекордсмен был его земляком: в 2021 году фридайвер Будимир Шобат из Хорватии задержал дыхание на 24 минуты 37,3 секунды.

Этим летом Витомир смог превзойти достижение Будимира. На глазах специальной комиссии он сделал глубокий вдох, затем погрузил лицо в воду и продержался на одном месте почти полчаса. Все это время спортсмен лежал животом на дне бассейна и держался за бортики, опираясь на ласты.

Судьи и медики постоянно находились неподалеку и наблюдали за состоянием Витомира. Камера сняла, как люди суетливо ходят по комнате, а фридайвер неподвижно лежит в бассейне.

«Физически мне становилось все хуже, особенно беспокоили проблемы с диафрагмой. Но в глубине души я знал, что не сдамся», — признался Витомир Маричич.

