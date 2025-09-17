закрыть
17 сентября 2025, среда, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Германия изменила позицию по использованию российских активов для Украины

  • 17.09.2025, 13:13
  • 2,104
Bloomberg: Германия изменила позицию по использованию российских активов для Украины

Берлин настроен более решительно.

Европа усиливает давление на Россию и ищет пути компенсации ущерба Украине. Германия смягчила осторожную позицию и выступает за использование замороженных средств.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европа наращивает давление

Как отмечается в публикации, в Европе усиливается движение по расширению использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Такой шаг стал возможен после нового давления со стороны президента США Дональда Трампа и изменения позиции Германии.

Европейские правительства и их союзники из группы G7 изучают возможности дальнейшего использования замороженных активов для увеличения доходов на поддержку обороны Киева против российской агрессии. Большинство из примерно 300 млрд долларов замороженных российских активов находится в Европе.

Комментарии ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце заявила, что ЕС должен найти новые способы заставить Россию платить за войну.

«Нам необходимо срочно работать над новым решением для финансирования усилий Украины на основе замороженных российских активов», - сказала она в ходе своего выступления о состоянии ЕС. «С денежными средствами, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине заем на репарации».

Изменение позиции Германии

Германия, долгое время осторожная в вопросах защиты финансового центра Европы и соблюдения иммунитета государств, стала активным сторонником максимального использования этих средств.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, отмечают, что сдвиг Берлина связан с опасением, что в случае ослабления поддержки США под руководством Трампа бремя помощи Украине ляжет на крупнейшую экономику Европы, что может усилить влияние крайне правых сил в Германии.

Предполагается, что инициатива не приведет к прямой конфискации, к которой продолжают призывать США и некоторые восточноевропейские страны. ЕС, страны G7 и Австралия заморозили активы Центрального банка России после начала вторжения и договорились направлять проценты по ним в пользу Украины.

Дальнейшие шаги

Тема будет обсуждаться на встрече министров финансов ЕС в Копенгагене на этой неделе и среди лидеров ЕС в октябре. Окончательное решение планируется принять на саммите лидеров ЕС 23-24 октября.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин