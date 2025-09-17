Украинские военные зачистили от россиян Панковку на Добропольском направлении 17.09.2025, 12:54

Освобожден еще один населенный пункт.

Украинские военные зачистили Панковку на Добропольском направлении.

В зачистке населенного пункта Панковка в Донецкой области от войск РФ приняли участие штурмовики 225 ОШП во взаимодействии с бойцами «Азова».

Об этом сообщил в Telegram начальник Управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.

Как сообщил Манько, 1-й штурмовой батальон «Черный Лебедь» 225-го ОШП, в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ «Азов» успешно провел зачистку населенного пункта Панковка.

«Это очередное доказательство слаженной работы украинских штурмовых подразделений: в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ «Азов» продолжается операция по ликвидации вражеского прорыва на Добропольском направлении», - отметил начальник Управления Штурмовых подразделений.

Отметим, Панковка - село в Покровском районе Донецкой области, расположенное в примерно 20 км к востоку от Доброполья.

