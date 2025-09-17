закрыть
17 сентября 2025, среда, 13:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные зачистили от россиян Панковку на Добропольском направлении

  • 17.09.2025, 12:54
Украинские военные зачистили от россиян Панковку на Добропольском направлении

Освобожден еще один населенный пункт.

Украинские военные зачистили Панковку на Добропольском направлении.

В зачистке населенного пункта Панковка в Донецкой области от войск РФ приняли участие штурмовики 225 ОШП во взаимодействии с бойцами «Азова».

Об этом сообщил в Telegram начальник Управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.

Как сообщил Манько, 1-й штурмовой батальон «Черный Лебедь» 225-го ОШП, в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ «Азов» успешно провел зачистку населенного пункта Панковка.

«Это очередное доказательство слаженной работы украинских штурмовых подразделений: в тесном взаимодействии с бойцами 1-го АК НГУ «Азов» продолжается операция по ликвидации вражеского прорыва на Добропольском направлении», - отметил начальник Управления Штурмовых подразделений.

Отметим, Панковка - село в Покровском районе Донецкой области, расположенное в примерно 20 км к востоку от Доброполья.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин