Украина ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Британией 1 17.09.2025, 13:25

Что включает в себя пакет поддержки.

Документ закрепляет новую долгосрочную рамку сотрудничества между двумя странами, охватывая безопасность, оборону, экономику, науку, технологии и культурные связи.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (регистр. № 0332).

Особое внимание в соглашении уделено оборонному направлению. Великобритания обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда фунтов стерлингов до финансового года 2030/31. После этого - по мере необходимости.

Пакет поддержки включает:

обучение украинских военных;

поддержку пилотов и поставки военной авиации;

совместное производство оборонной продукции;

привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия, таких как Joint Expeditionary Force.

Напомним, 16 января Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Предполагается, что оно действительно будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.

