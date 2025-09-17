Украина ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Британией

Украина ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Британией1
- 17.09.2025, 13:25
Что включает в себя пакет поддержки.
Документ закрепляет новую долгосрочную рамку сотрудничества между двумя странами, охватывая безопасность, оборону, экономику, науку, технологии и культурные связи.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (регистр. № 0332).
Особое внимание в соглашении уделено оборонному направлению. Великобритания обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда фунтов стерлингов до финансового года 2030/31. После этого - по мере необходимости.
Пакет поддержки включает:
обучение украинских военных;
поддержку пилотов и поставки военной авиации;
совместное производство оборонной продукции;
привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия, таких как Joint Expeditionary Force.
Напомним, 16 января Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Предполагается, что оно действительно будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.