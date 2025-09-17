закрыть
Еще один крупный китайский бизнес решил уйти из России

  • 17.09.2025, 13:41
  • 3,392
Еще один крупный китайский бизнес решил уйти из России

Из-за санкций.

Китайский производитель автомобилей Chery Automobile объявил о намерении покинуть российский рынок, чтобы выйти на биржу Гонконга для привлечения $1,2 млрд, сообщает Nikkei со ссылкой на проспект эмиссии. Вырученные средства будут потрачены на расширение линейки электромобилей и гибридов. Всего Chery планирует выпустить более восьми новых моделей. Еще 20% выручки пойдет на зарубежную экспансию.

Россия является для Chery вторым по величине рынком для после китайского. Компания уточнила, что решила свернуть деятельность в этой стране, чтобы «подтвердить соблюдение санкций и экспортного контроля». В 2024 году каждый пятый проданный в России автомобиль относился к брендам концерна. Всего было реализовано почти 325,2 тыс. машин. На Россию пришлось 25,5% совокупной выручки Chery в 2024 году и 17,7% — в 2023-м (556 млрд рублей). У производителя здесь 372 дилерских представительства и 687 салонов.

Chery уже начала сворачивать присутствие в России: в апреле ее дочерняя структура, работавшая с 2005 года, заключила соглашения о передаче активов трем неназванным компаниям. Концерн планирует «постепенно сократить количество существующих брендов и каналов сбыта», после чего вклад России в выручку станет «незначительным». Выход будет полностью завершен к 2027 году.

Старший аналитик Rhodium Group Грегор Себастьян назвал решение Chery «огромным разворотом». По его мнению, оно продиктовано как западными санкциями, так и новыми утилизационными сборами, введенными Москвой на импортные автомобили. Поскольку китайская компания не собирает машины в России, из-за новых ставок местный бизнес становится нерентабельным и ей теперь выгоднее продавать машины в Евросоюзе, отметил эксперт. С точки зрения Себастьяна, решение уйти с российского рынка «разумно» и «окупится» в долгосрочной перспективе.

Компания АО «Чери Автомобили Рус» продает в стране автомобили марок Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo. Местное представительство отрицает, что бренд полностью уйдет из России.

Помимо этого, китайский концерн сообщил о прекращении деятельности в Иране и на Кубе, чтобы также «избежать риска санкций».

