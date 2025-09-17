Дрон над резиденцией президента Польши: белоруска проходит как свидетельница
- 17.09.2025, 13:42
Запуск БПЛА не был поручением иностранных спецслужб.
Задержанная в Варшаве 17-летняя белоруска, вероятно, проходит свидетельницей по делу о запуске дрона над правительственными зданиями и резиденцией президента Польши, пишет RMF FM.
По неофициальным данным издания, Агентство внутренней безопасности Польши пришло к выводу, что запущенный 15 сентября дрон над правительственными зданиями и резиденцией президента в Варшаве не был поручением иностранных спецслужб для 17-летней белоруски и 21-летнего украинца.
«Все указывает на то, что 17-летняя белоруска — свидетельница по делу о запуске дрона и будет допрошена в таком статусе», — пишет издание.
Гражданину Украину будут предъявлены обвинения о нарушении Закона о летном праве, ему грозит 5 лет лишения свободы. По информации репортера издания, не исключено, что он подаст заявление о добровольном принятии наказания.