Дрон над резиденцией президента Польши: белоруска проходит как свидетельница 17.09.2025, 13:42

2,638

Запуск БПЛА не был поручением иностранных спецслужб.

Задержанная в Варшаве 17-летняя белоруска, вероятно, проходит свидетельницей по делу о запуске дрона над правительственными зданиями и резиденцией президента Польши, пишет RMF FM.

По неофициальным данным издания, Агентство внутренней безопасности Польши пришло к выводу, что запущенный 15 сентября дрон над правительственными зданиями и резиденцией президента в Варшаве не был поручением иностранных спецслужб для 17-летней белоруски и 21-летнего украинца.

«Все указывает на то, что 17-летняя белоруска — свидетельница по делу о запуске дрона и будет допрошена в таком статусе», — пишет издание.

Гражданину Украину будут предъявлены обвинения о нарушении Закона о летном праве, ему грозит 5 лет лишения свободы. По информации репортера издания, не исключено, что он подаст заявление о добровольном принятии наказания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com