закрыть
17 сентября 2025, среда, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон над резиденцией президента Польши: белоруска проходит как свидетельница

  • 17.09.2025, 13:42
  • 2,638
Дрон над резиденцией президента Польши: белоруска проходит как свидетельница

Запуск БПЛА не был поручением иностранных спецслужб.

Задержанная в Варшаве 17-летняя белоруска, вероятно, проходит свидетельницей по делу о запуске дрона над правительственными зданиями и резиденцией президента Польши, пишет RMF FM.

По неофициальным данным издания, Агентство внутренней безопасности Польши пришло к выводу, что запущенный 15 сентября дрон над правительственными зданиями и резиденцией президента в Варшаве не был поручением иностранных спецслужб для 17-летней белоруски и 21-летнего украинца.

«Все указывает на то, что 17-летняя белоруска — свидетельница по делу о запуске дрона и будет допрошена в таком статусе», — пишет издание.

Гражданину Украину будут предъявлены обвинения о нарушении Закона о летном праве, ему грозит 5 лет лишения свободы. По информации репортера издания, не исключено, что он подаст заявление о добровольном принятии наказания.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин