Пропагандист Соловьев сдал месторасположение секретной российской базы

Пропагандист Соловьев сдал месторасположение секретной российской базы2
- 17.09.2025, 13:49
- 6,890
Журналистам помог плохо заблюренный на видео туалет.
Плохо заблюренный туалет на видео пропагандиста Владимира Соловьева раскрыл местонахождение базы секретного подразделения дроноводов российской армии «Рубикон», сообщает «Радио Свобода».
Как отмечают журналисты, «Рубикон» — самое нашумевшее подразделение российской армии прямо сейчас. И одно из самых эффективных. При этом о нем почти ничего не было известно, но тут помог пропагандист Cоловьев.
Журналисты нашли секретный центр «Рубикон». Плохо заблюренное изображение туалета в пропагандистском сюжете Соловьева и другие кадры из видео помогли выяснить, что штаб «Рубикона» находится в одном из выставочных павильонов парка «Патриот» в Москве, где проходят различные открытые мероприятия.
22 мая 2025 года центр подвергся удару украинского БПЛА «Лютый». После этого возле базы соорудили башню, на которой разместили ПВО «Панцирь».