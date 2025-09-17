«Статкевич четко сказал пограничникам, что отказывается покидать Беларусь»1
17.09.2025
Максим Винярский рассказал о встрече с лидером белорусской оппозиции.
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации политзаключенных в Литву. 11 сентября на границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.
Сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максимом Винярским, который в тот день находился в одном автобусе со Статкевичем:
— Я увидел, как Николай Викторович Статкевич пытался выйти из автобуса с целью вернуться обратно в Беларусь, вышел вместе с ним. Мы побеседовали с сотрудниками пограничной службы Республики Беларусь, которые пытались убедить нас, что нужно быстренько уходить в сторону Литвы. Николай Викторович четко сформулировал, что он не собирается покидать страну, тем более в таком варианте — быть депортированным без документов. Статкевич показал, то он лидер, который считает себя ответственным за страну.
— Как выглядел Николай Статкевич в тот момент? Какие впечатления он произвел лично на вас после стольких лет заключения?
— В этих условиях все люди выглядят изменившимися, но Статкевич был абсолютно узнаваем. Когда я входил в камеру КГБ в «Американке», Николая Викторовича я узнал сразу. Но, конечно, возраст и тяжелые условия предыдущей тюрьмы здоровья ему не прибавили.
— Как вы оцениваете поступок Статкевича, который отказался уезжать из Беларуси, несмотря на все угрозы и давление режима?
— Он абсолютно точно понимал последствия, которые могут быть у этого шага. Но как человек, который многократно принимал на себя ответственность за сложные решения, он и в этот раз поступил так же — оперативно и жестко.
Так, как и должен действовать человек, несущий ответственность не только за себя, но и готовый отвечать за свою страну и народ в целом.
— Что, по-вашему, необходимо делать сейчас белорусам, международному сообществу и политическим силам, чтобы спасти Николая Статкевича и других политзаключенных?
— Нужно продолжать давление во всех доступных формах на режим Лукашенко. Я уверен, что если те, кто договаривается о подобных обменах, займут жесткую позицию и заявят, что выкидывание людей из страны без документов является нарушением договоренностей, то вполне возможно, что это заставит режим Лукашенко действовать по-другому. И все политзаключенные могут оказаться на свободе уже в ближайшее время.