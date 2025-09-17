«Статкевич четко сказал пограничникам, что отказывается покидать Беларусь» 1 17.09.2025, 13:52

5,070

Максим Винярский рассказал о встрече с лидером белорусской оппозиции.

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации политзаключенных в Литву. 11 сентября на границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.

Сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максимом Винярским, который в тот день находился в одном автобусе со Статкевичем:

— Я увидел, как Николай Викторович Статкевич пытался выйти из автобуса с целью вернуться обратно в Беларусь, вышел вместе с ним. Мы побеседовали с сотрудниками пограничной службы Республики Беларусь, которые пытались убедить нас, что нужно быстренько уходить в сторону Литвы. Николай Викторович четко сформулировал, что он не собирается покидать страну, тем более в таком варианте — быть депортированным без документов. Статкевич показал, то он лидер, который считает себя ответственным за страну.

— Как выглядел Николай Статкевич в тот момент? Какие впечатления он произвел лично на вас после стольких лет заключения?

— В этих условиях все люди выглядят изменившимися, но Статкевич был абсолютно узнаваем. Когда я входил в камеру КГБ в «Американке», Николая Викторовича я узнал сразу. Но, конечно, возраст и тяжелые условия предыдущей тюрьмы здоровья ему не прибавили.

— Как вы оцениваете поступок Статкевича, который отказался уезжать из Беларуси, несмотря на все угрозы и давление режима?

— Он абсолютно точно понимал последствия, которые могут быть у этого шага. Но как человек, который многократно принимал на себя ответственность за сложные решения, он и в этот раз поступил так же — оперативно и жестко.

Так, как и должен действовать человек, несущий ответственность не только за себя, но и готовый отвечать за свою страну и народ в целом.

— Что, по-вашему, необходимо делать сейчас белорусам, международному сообществу и политическим силам, чтобы спасти Николая Статкевича и других политзаключенных?

— Нужно продолжать давление во всех доступных формах на режим Лукашенко. Я уверен, что если те, кто договаривается о подобных обменах, займут жесткую позицию и заявят, что выкидывание людей из страны без документов является нарушением договоренностей, то вполне возможно, что это заставит режим Лукашенко действовать по-другому. И все политзаключенные могут оказаться на свободе уже в ближайшее время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com