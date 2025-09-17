Эми Полер призвала присуждать «Оскар» комедиям 1 17.09.2025, 14:02

Традиционно жюри игнорирует эти фильмы.

Актриса и комедиантка Эми Полер резко высказалась о наградах «Оскар», обвинив академию в постоянном игнорировании комедийных фильмов, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Каждый год на «Оскаре» комедии остаются без наград, а все серьезные фильмы получают признание. Это полная ерунда! Комедия — это не так уж легко», — подчеркнула Полер.

Хотя в последние годы Академия стала больше обращать внимание на фильмы с комедийными элементами, такие как «Все везде и сразу», традиционные комедии чаще остаются без номинаций. Редким исключением стал фильм Греты Гервиг «Барби», получивший восемь номинаций, но проигравший в ключевых категориях.

В преддверии премии 2025 года фаворитами остаются драматические комедии, такие как «Бугония» Йоргоса Лантимоса и «Джей Келли» «Ноа Баумбаха». Более традиционные комедии, получили положительные отзывы критиков, но считаются мало вероятными претендентами на награды.

