Пескову пришлось отвечать на вопрос «Где Герасимов?»

17.09.2025, 14:06

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Начальника Генштаба РФ на было на учениях с Путиным.

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов не присутствовал на финальном этапе учений «Запад-2025» вместе с Владимиром Путиным из-за занятости войной в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Идет специальная военная операция, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Путин «в целом» положительно оценил «ход и результаты» учений.

Президент РФ посетил маневры, проходившие на полигоне «Мулино» в Нижегородской области, накануне, 16 сентября. Путина сопровождал глава Минобороны Андрей Белоусов, его заместитель Юнус-Бек Евкуров и секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Между тем, как сообщил журналист кремлевского пула Андрей Колесников, «все искали глазами» Герасимова, но Генштаб на учениях представлял главком Сухопутных войск генерал Андрей Мордвичев. После завершения маневров и осмотра выставки вооружений Путин, по словам Колесникова, вернулся, чтобы поговорить «минут десять» с Дюминым и «еще дольше» с Мордвичевым. «О чем были два эти разговора, знают только эти трое. Но, может, скоро узнают и все остальные», — заключил Колесников.

До этого Герасимов присутствовал на всех учениях «Запад». В 2009 году, когда они проводились впервые, он занимал должность командующим войсками Московского военного округа. В 2013, 2017 и 2021 годах Герасимов в качестве главы Генштаба находился на учениях «Запад» рядом с Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

Герасимов занимает пост главы Генштаба с 2012 года — дольше всех за постсоветское время. При нем Россия аннексировала Крым в 2014-м, участвовала в военной кампании в Сирии в 2015-м и начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022-м. С января 2023 года Герасимов командует Объединенной группировкой войск в Украине. Он остался на посту главы Генштаба и после того, как его начальника Сергея Шойгу на должности министра обороны сменил Андрей Белоусов.

