«В директорах сидят жалкие трусы»3
- 17.09.2025, 14:18
- 4,188
Крик души преподавателя.
Преподаватель с 23-летним стажем, уволенная за поддержку протестов, рассказала сайту Charter97.org о состоянии белорусской системы образования:
— Директор учреждения из-за личного конфликта вызвала сама на меня КГБ. Забрали прямо с урока.
Самое тяжелое, что я отчаянно пытаюсь найти работу — везде отказ. Даже, если им очень нужен специалист — не берут.
Сыну дали 1 степень утраты здоровья. Зарплаты мужа не хватает катастрофически. В душе ужасные чувства презрения к тем, кто сидит в директорах, жалкие, трусливые, за то, как они потом будут переобуваться в воздухе. Как простить и понять этих людей, которые были соучастниками преступлений режима? Как они потом будут смотреть в глаза своим детям. Я всю жизнь работала честно и ради детей. Меня лишили общения с детьми, лишили любимой профессии. Это ужасно.
Коррупция сожрала все. Все только по знакомству, по блату, с облизыванием начальства. Твои знания, достоинства никому не нужны. Нужна только лояльность, глупый вид. Умные люди их очень пугают. За 30 лет колоссальная деградация, упадок образования.