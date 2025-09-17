закрыть
17 сентября 2025, среда, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В директорах сидят жалкие трусы»

3
  • 17.09.2025, 14:18
  • 4,188
«В директорах сидят жалкие трусы»

Крик души преподавателя.

Преподаватель с 23-летним стажем, уволенная за поддержку протестов, рассказала сайту Charter97.org о состоянии белорусской системы образования:

— Директор учреждения из-за личного конфликта вызвала сама на меня КГБ. Забрали прямо с урока.

Самое тяжелое, что я отчаянно пытаюсь найти работу — везде отказ. Даже, если им очень нужен специалист — не берут.

Сыну дали 1 степень утраты здоровья. Зарплаты мужа не хватает катастрофически. В душе ужасные чувства презрения к тем, кто сидит в директорах, жалкие, трусливые, за то, как они потом будут переобуваться в воздухе. Как простить и понять этих людей, которые были соучастниками преступлений режима? Как они потом будут смотреть в глаза своим детям. Я всю жизнь работала честно и ради детей. Меня лишили общения с детьми, лишили любимой профессии. Это ужасно.

Коррупция сожрала все. Все только по знакомству, по блату, с облизыванием начальства. Твои знания, достоинства никому не нужны. Нужна только лояльность, глупый вид. Умные люди их очень пугают. За 30 лет колоссальная деградация, упадок образования.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин