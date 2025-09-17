закрыть
Atlantic Council: Только Украина может научить НАТО бороться с российскими беспилотниками

Альянсу стоит пересмотреть доктрины ПВО.

Появление девятнадцати российских дронов над Польшей вызвало тревогу в Европе и стало новой эскалацией гибридной войны Кремля против Запада. Генсек НАТО Марк Рютте назвал это «крупнейшим нарушением воздушного пространства НАТО», а премьер Польши Дональд Туск — «ближайшим к открытому конфликту с 1945 года», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты считают, что инцидент был проверкой готовности и оперативности НАТО. Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес отметил, что использование F-35 и F-22 для перехвата дешевых российских дронов показало неготовность Fльянса.

С начала полномасштабного вторжения России дроны стали ключевым оружием на поле боя и для дальних ударов. Количество атакующих дронов выросло с десятков до сотен за последний год, а рекордные волны включали до восьмисот машин. Европа пока не готова противостоять масштабным российским роевым атакам.

Украинские специалисты по беспилотникам, включая Роберта «Мадьяра» Бровди, призывают НАТО пересмотреть доктрины ПВО и использовать опыт Украины. После инцидента в Польше Украина предложила обучение по противодействию дронам для польских войск, а другие страны НАТО готовы присоединиться.

«Украинцы имеют лучшее оборудование и актуальный опыт борьбы с российскими дронами», — отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Специальный посланник США Кейт Келлог назвал Украину мировым лидером в сфере дронов.

Помимо обучения, Украина помогает союзникам в выборе и закупке средств противодействия. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никто в мире не обладает достаточным количеством ракет для перехвата всех российских дронов, поэтому нужен комплексный подход: ПВО, истребители, патрули на вертолетах и перехватчики-дроны.

Опыт и технологии Украины станут стандартом для НАТО в защите от новых угроз, формируемых российскими дронами.

