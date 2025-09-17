«Боровиков 580 штук — пришлось доставать еще и пакет» 17.09.2025, 14:27

1,894

Белорусы поделились кадрами грибного улова в лесах в сентябре.

Прошедшие во многих районах Беларуси дожди дали свои плоды: в середине сентября белорусы начали активно выкладывать видео грибных «урожаев». Одному из них удалось собрать порядка 580 боровиков за один поход в лес. Посмотрели, где встречаются благородные белые и какими еще грибами богаты сейчас белорусские леса, пишет «Телеграф».

Уловом, которому точно позавидуют многие любители «грибалки» на днях поделился один из пользователей видеоплатформы TikTok. По словам мужчины, 16 сентября в лесах под Брестом ему удалось за один поход нарезать больше полусотни золотистых боровиков, а в добавок ко всему - несколько подосиновиков, пару классических белых и достаточно большое количество лисичек.

«Боровиков 580 штук», - отчитался мужчина и с удовольствием продемонстрировал подписчикам полные три ведра, в которые весь улов не вместился - пришлось доставать еще и пакет.

В комментариях некоторые зрители с досадой отмечали, что в их местности леса стоят «пустые», но были и те, кто подтвердил слова автора и поделился своими успехами, указывая приблизительную локацию грибных мест.

«Брестская область Дрогичинский район . Сегодня также набрала два коша золотистый боровиков», - написала одна из зрительниц.

«Ходила вчера в Малоритском районе - 420 штук золотистых и сегодня 486. Грибы есть но не везде», - поделилась другая.

Подтвердили «грибную волну» и авторы других видео. Так, семейная пара из Брестской области показала четыре ведра лисичек, которые им, по их собственному признанию, удалось собрать буквально за час. Еще в двух ведрах у пары - все те же золотистые боровики.

«Ну все, начинается жара!» - с таким посылом поделилась видео из леса еще одна пользовательница TikTok из Брестской области.

Впрочем, судя по комментариям в тематических чатах и пабликах, жители Брестчины не единственные счастливчики, которым удается выйти из леса с полными корзинками. Так, грибники из Минской области , в свою очередь, поделились кадрами с «урожаем» молодых опят, которые «очень быстро растут» после прошедших на днях дождей.

Один из активных участников белорусского сообщества «Грибные войска» также выложил видео из леса под Борисовом от 13 сентября, заявив, что пока «в лесу грибов нету», но показал несколько огромных чистых боровиков-”шляпунов». По словам специалиста, это грибы-разведчики, а основная волна молодых белых, по его словам, в этих местах пойдет через неделю, то есть аккурат к грядущим выходным.

Впрочем, тем, кто собирается в ближайшее время проверить теорию грибников-активистов, следует учесть действующие ограничения на посещения лесаов. Несмотря на заметное похолодание и прошедшие во многих местах дожди, практически половина Беларуси сейчас окрашена в запретный красный цвет на карте Министерства лесного хозяйства. Это означает, что заходить в леса в этих районах грибникам, как и всем остальным, категорически запрещается, а за нарушение запрета грозит штраф.

По состоянию на утро 17 сентября, леса закрыты для посещения во всей Гомельской области, практически во всей Могилевской области (за исключение Шкловского района, где действуют лишь ограничения, но не полный запрет), а также в отдельных районах Минской и Витебской области. Следует учесть, что карту Минлесхоза постоянно обновляют, по мере снятия запретов и ограничений или введения новых, так что надежнее всего для грибников будет сверяться с ней перед каждым походом в лес, чтобы не нарваться на штраф.

