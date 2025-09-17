закрыть
17 сентября 2025, среда
В России могут запретить песни группы «Сектор Газа»

  • 17.09.2025, 14:48
  • 1,128
В России могут запретить песни группы «Сектор Газа»

Из-за нарушений «духовно‑нравственных ценностей».

Песни рок-группы «Сектор Газа» могут вскоре удалить с музыкальных интернет-площадок России. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила «Абзацу», что лично займётся «отменой» группы: «На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить. Что касается соцсетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал». По ее словам, ее комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

К предложению Останиной в «Секторе Газа» относятся с «непониманием и одновременно со скепсисом», сообщил РБК концертный директор группы Александр Кузьмичев. «Группа «Сектор Газа» — это давно признанная легенда отечественной рок-музыки. Самыми популярными песнями, вопреки суждениям тех, кто с творчеством СГ не знаком, являются лирические баллады и песни о жизни, в том числе патриотического характера», — рассказал он.

Группа «Сектор Газа» появилась в 1987 году. Известность ей принесли тексты о жизни в постсоветский период, наполненные откровенными и юмористическими строками о сексе, мистике, юморе и армейской службе.

Останина не в первый раз выступила с предложением запрета артистов и концертов, которые, по её мнению, нарушают «духовно‑нравственные ценности».

