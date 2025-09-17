закрыть
17 сентября 2025, среда
Россияне на плотах и лодках рвутся к Купянску, поскольку ВСУ подорвали трубу

  • 17.09.2025, 15:02
Россияне на плотах и лодках рвутся к Купянску, поскольку ВСУ подорвали трубу

Украинский командир раскрыл подробности.

Войска РФ пытаются прорваться в Купянск на лодках и плотах через реку Оскол, поскольку ВСУ подорвали газовую трубу, через которую оккупанты лезли в город.

Об этом сообщил «Суспільному» командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«На текущий момент вопрос с газовой трубой Силами обороны был решен. Ее подорвали. Но сможет ли противник второй раз ее восстановить... Потому что это уже не первый раз, когда выводим из строя», - заявил командир.

По его словам, в связи с тем, что труба расположена на временно оккупированной территории, украинские военные не могут ее выкопать.

«Потому что противник постоянно влияет путем своих артиллерийских средств, за счет беспилотников и так далее. Но огневыми средствами повредить удалось», - добавил Федоренко.

В результате противник сейчас вынужден снова нарастить перемещение через реку Оскол по предыдущим сценариям - на лодках и плотах.

Цель оккупантов - обойти Купянск по северо-западной окраине и продвинуться максимально в самом городе.

Ранее сообщалось, что оккупация Купянска в Харьковской области является стратегической целью россиян в регионе и им частично удается прорываться в город.

Враг использует газовые трубы для того, чтобы зайти в Купянск. Так россияне преодолевают реку Оскол.

