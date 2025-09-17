закрыть
Продавщица из Молодечно рассказала о самой нелепой претензии от покупателя за время своей работы

1
  • 17.09.2025, 15:13
  • 1,354
Продавщица из Молодечно рассказала о самой нелепой претензии от покупателя за время своей работы

Нарочно такого не придумаешь.

Жительница Молодечно Татьяна, работающая в магазине обуви, поделилась в TikTok историей о самой странной претензии от покупателя за все время ее работы. Мужчина возмутился, что ему подошла обувь, на которой был указан не его размер.

В своем ролике Татьяна рассказала, что к ней в магазин пришел мужчина и попросил кроссовки 42-го размера. Такого размера в наличии не оказалось, и женщина предложила ему примерить 43-й и 44-й.

— Померил он 44-й, а потом говорит: «А книга жалоб есть?» Я говорю: «Есть, в чем проблема?» — рассказывает автор видео.

По ее словам, претензия мужчины заключалась в несоответствии размера. Он заявил, что носит 42-й размер, а на кроссовках, которые ему подошли, указан 44-й.

— Сказал, что это неправильно, — передает слова покупателя женщина.

Продавщица попыталась объяснить, что обувь сделана в Китае — она часто маломерит, но постоянные клиенты уже знают свои «китайские размеры». Однако покупателя это не убедило.

В итоге мужчина все же купил кроссовки 44-го размера, которые ему подошли. Однако перед уходом снова потребовал книгу жалоб.

— Сказал: «Радуйтесь, у меня времени нет. А то я бы вам такое написал!» — процитировала его продавщица.

Мнения пользователей под видео разделились: одни встали на сторону покупателя, другие посчитали его поведение странным.

«Он прав со своей стороны — если размер не соответствует, то обувь не сертифицирована. Нет понятия «маломерит» — любая экспертиза бы забраковала партию и запретила к продаже».

«Пускай в магазине «Марко» покупает».

«Ну да, некрасиво себя повел. Нервы потрепал».

«Иногда размер на размер не идет. Бывало такое что у меня 39-й размер, а брала 41-й. Тут продавец не виноват».

