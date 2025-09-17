закрыть
В Минске 88-летний пенсионер отдал мошенникам более 130 тысяч рублей

  • 17.09.2025, 15:24
В Минске 88-летний пенсионер отдал мошенникам более 130 тысяч рублей

Одного затем задержали при попытке выехать за границу.

По данным следствия, 4 сентября 2025 года 38- и 28-летние мужчины по указанию «кураторов» приехали к дому 88-летнего минчанина на улице Чюрлениса в Минске, пишет Onliner. Перед этим пенсионеру неоднократно звонили аферисты, представившись правоохранителями. В ходе разговоров они убедили его передать сбережения в сумме более 130 тыс. рублей «для декларирования и сохранности».

Мужчина отдал деньги, рассчитывая, что их вернут. Однако «курьеров» вскоре пришлось отслеживать по камерам видеонаблюдения уже настоящим милиционерам. Одного задержали дома, другого — при попытке выехать за границу.

С учетом тяжести преступления прокурор санкционировал заключение обоих под стражу.

