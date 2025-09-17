Лукашисты отказываются говорить, где находится Николай Статкевич 2 17.09.2025, 15:55

Жена политика Марина Адамович лично приехала в колонию в Глубоком.

Жена Николая Статкевича Марина Адамович сегодня, 17 сентября, лично приехала в колонию особого режима № 13 в Глубоком, где, по информации правозащитников, удерживают лидера белорусской оппозиции.

Однако начальство исправительного учреждения отказалось подтвердить или опровергнуть факт его нахождения там.

Об этом супруга политика написала на своей странице в Facebook:

«В Глубоком отказываются подтвердить, что Николай Статкевич у них. Была на личном приёме. Ответ на обращение получите в письменном виде в 15-дневный срок», — сообщила Адамович.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации политзаключенных в Литву. 11 сентября на границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.

