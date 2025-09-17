закрыть
17 сентября 2025
Кот — лучше ИИ-терапевта

  • 17.09.2025, 16:13
  • 1,412
Чего алгоритмы заменить не смогут?

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта все чаще поднимается вопрос: может ли ИИ заменить психотерапевта? Психотерапевт утверждает, что ответ однозначен — нет, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевым элементом любой терапии является терапевтический альянс, то есть доверительные и подлинные отношения между пациентом и терапевтом. Как отмечает профессор Кристофер Муран из Университета Адельфи, «человечность терапевта, включая все его особенности, является центральной частью работы».

В отличие от алгоритмов, терапевт выполняет сразу несколько ролей: наставника, свидетеля, зеркала, конфронтатора и хранителя эмоций. Для этого требуется не только знание и опыт, но и тонкая настройка на невербальные сигналы, бессознательные процессы и внутренние реакции.

Автор приводит пример своей кошки, которая случайно включилась в терапевтическую сессию, вызвав у клиента смех и сняв напряжение. Такие спонтанные акты соучастия создают живое эмоциональное взаимодействие, недоступное ИИ.

Отношения также предполагают конфликт и его преодоление — один из главных терапевтических опытов. Алгоритм может выдать список стратегий, но без реальной практики это сродни чтению книги о плавании вместо настоящего заплыва.

Особенно тревожны случаи, когда люди подменяют реальные отношения виртуальными. Так, ИИ уже давал подросткам советы о самоубийстве, алкоголе и наркотиках. Общение с чат-ботами связано с ростом одиночества и зависимости.

«Отношения — это не просто контейнер или опора, это сам процесс роста. Чтобы исцеляться, нам необходим другой живой субъект, а не алгоритм», — говорит профессор.

