Еще один российский БПЛА обнаружен в Польше

Еще один российский БПЛА обнаружен в Польше1
- 17.09.2025, 16:16
Это уже 18-й дрон из тех, что залетели в страну 10 сентября.
В Люблинском воеводстве Польши нашли обломки еще одного российского беспилотника из тех, что массово залетели в воздушное пространство страны ночью 10 сентября, сообщает RMF24.
Полиция города Замосць, что недалеко от границы со Львовской и Волынской областями Украины, 17 сентября сообщила о новой находке, отметив, что территория оцеплена и туда направляются соответствующие службы.
По данным корреспондента издания, найденный беспилотник идентичен тем, которые нашли ранее. Он потерял высоту над лесом и застрял в деревьях.
Насколько известно, это 18-й аппарат из тех, что нарушили воздушное пространство Польши ночью 10 сентября. Последний раз о находках сообщали в прошлую пятницу, на тот момент нашли семнадцать дронов из около двух десятков, большинство – в Люблинском воеводстве.