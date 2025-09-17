Экономика России на грани 1 17.09.2025, 16:20

5,036

Кремль не выдержит дольше двух лет войны.

Российская экономика стремительно теряет устойчивость на фоне огромных военных расходов и роста инфляции. По мнению экспертов, Путин сможет поддерживать текущий уровень финансирования войны против Украины не более двух лет, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Британский стратег Николас Драммонд отметил, что перевод экономики на «военные рельсы» дал краткосрочный эффект, но уже сегодня наблюдаются дефицит товаров и «шокирующая инфляция». «Экономисты пришли к общему выводу: Россия не сможет вести войну дольше 24 месяцев», — заявил он в интервью.

Ситуация усугубилась после выступления главы Сбербанка Германа Грефа на Восточном экономическом форуме. Он признал, что рост ВВП России в июле и августе фактически остановился, а второй квартал можно считать «технической стагнацией». Эти слова вызвали недовольство Путина, который назвал замедление экономики «мягкой посадкой» и подчеркнул, что кредитование продолжается, хоть и в более низком темпе.

Экономист Олег Пендзин считает, что Греф был вынужден говорить крайне осторожно, чтобы избежать обвинений со стороны ФСБ. «Сегодня публичные заявления — единственный способ донести проблему до руководства страны», — пояснил эксперт.

Тем временем Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на один процентный пункт до 17% в попытке стимулировать экономику, хотя еще недавно повышал ее до 21% для борьбы с инфляцией. Несмотря на небольшое замедление роста цен летом, инфляция в России сохраняется на уровне 8,2%, а ожидания остаются высокими, что, по словам регулятора, препятствует устойчивому снижению цен.

Экономисты предупреждают, что на фоне дефицита бюджета и падения роста экономики ресурсы для продолжения войны у Кремля стремительно сокращаются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com