Экономика России на грани

  • 17.09.2025, 16:20
  • 5,036
Экономика России на грани

Кремль не выдержит дольше двух лет войны.

Российская экономика стремительно теряет устойчивость на фоне огромных военных расходов и роста инфляции. По мнению экспертов, Путин сможет поддерживать текущий уровень финансирования войны против Украины не более двух лет, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Британский стратег Николас Драммонд отметил, что перевод экономики на «военные рельсы» дал краткосрочный эффект, но уже сегодня наблюдаются дефицит товаров и «шокирующая инфляция». «Экономисты пришли к общему выводу: Россия не сможет вести войну дольше 24 месяцев», — заявил он в интервью.

Ситуация усугубилась после выступления главы Сбербанка Германа Грефа на Восточном экономическом форуме. Он признал, что рост ВВП России в июле и августе фактически остановился, а второй квартал можно считать «технической стагнацией». Эти слова вызвали недовольство Путина, который назвал замедление экономики «мягкой посадкой» и подчеркнул, что кредитование продолжается, хоть и в более низком темпе.

Экономист Олег Пендзин считает, что Греф был вынужден говорить крайне осторожно, чтобы избежать обвинений со стороны ФСБ. «Сегодня публичные заявления — единственный способ донести проблему до руководства страны», — пояснил эксперт.

Тем временем Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на один процентный пункт до 17% в попытке стимулировать экономику, хотя еще недавно повышал ее до 21% для борьбы с инфляцией. Несмотря на небольшое замедление роста цен летом, инфляция в России сохраняется на уровне 8,2%, а ожидания остаются высокими, что, по словам регулятора, препятствует устойчивому снижению цен.

Экономисты предупреждают, что на фоне дефицита бюджета и падения роста экономики ресурсы для продолжения войны у Кремля стремительно сокращаются.

