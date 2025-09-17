закрыть
17 сентября 2025, среда, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Калинковичах четырехлетний ребенок оказался за рулем авто

5
  • 17.09.2025, 16:21
  • 2,174
В Калинковичах четырехлетний ребенок оказался за рулем авто

Он смог выехать на дорогу.

В Калинковичах за рулем авто заметили четырехлетнего ребенка. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сотрудники ГАИ немедленно отреагировали.

Перед тем как малыш оказался за рулем, отец перевозил его в машине без детского кресла, что уже является нарушением правил.

Но этого взрослому было недостаточно. Позже он посадил малыша за руль.

«В отношении безответственного отца составили сразу четыре административных протокола: за передачу управления лицу, не имеющему права управления, за перевозку ребенка без детского автокресла, разговор по телефону и непристегнутый ремень безопасности», – уточнили в органах внутренних дел Гомельщины.

Экстремальная поездка обошлась в 6,5 базовой величины (Br273).

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин