В Калинковичах четырехлетний ребенок оказался за рулем авто

В Калинковичах четырехлетний ребенок оказался за рулем авто5
- 17.09.2025, 16:21
- 2,174
Он смог выехать на дорогу.
В Калинковичах за рулем авто заметили четырехлетнего ребенка. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сотрудники ГАИ немедленно отреагировали.
Перед тем как малыш оказался за рулем, отец перевозил его в машине без детского кресла, что уже является нарушением правил.
Но этого взрослому было недостаточно. Позже он посадил малыша за руль.
«В отношении безответственного отца составили сразу четыре административных протокола: за передачу управления лицу, не имеющему права управления, за перевозку ребенка без детского автокресла, разговор по телефону и непристегнутый ремень безопасности», – уточнили в органах внутренних дел Гомельщины.
Экстремальная поездка обошлась в 6,5 базовой величины (Br273).