В Калинковичах четырехлетний ребенок оказался за рулем авто

Он смог выехать на дорогу.

В Калинковичах за рулем авто заметили четырехлетнего ребенка. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сотрудники ГАИ немедленно отреагировали.

Перед тем как малыш оказался за рулем, отец перевозил его в машине без детского кресла, что уже является нарушением правил.

Но этого взрослому было недостаточно. Позже он посадил малыша за руль.

«В отношении безответственного отца составили сразу четыре административных протокола: за передачу управления лицу, не имеющему права управления, за перевозку ребенка без детского автокресла, разговор по телефону и непристегнутый ремень безопасности», – уточнили в органах внутренних дел Гомельщины.

Экстремальная поездка обошлась в 6,5 базовой величины (Br273).

