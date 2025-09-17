США сделали первый взнос в фонд восстановления Украины 17.09.2025, 16:33

Средства направят на энергетику, инфраструктуру и добычу критических минералов.

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о своем первом взносе в Инвестиционный фонд восстановления США-Украина на сумму в 75 миллионов долларов. Такую же сумму выделит и Украина, таким образом общий капитал фонда достигнет 150 миллионов долларов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала», - отметила премьер Украины.

По ее словам, первыми в фокусе будут проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Она отметила, что Украина намерена реализовать три проекта до конца 2026 года.

Отмечается, что Фонд строится на принципе равенства. Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона.

Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины.

«Этот стартовый капитал имеет дополнительный смысл для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране», - добавила Свириденко.

