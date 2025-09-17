Близкий к Путину чиновник уходит в отставку? 3 17.09.2025, 16:43

4,386

Ранее он выступил против войны.

Один из старейших соратников Путина Дмитрий Козак уходит из Кремля, сообщил политолог Аркадий Дубнов.

Журналист со ссылкой на «осведомленные источники в Москве» утверждает, что замглавы Администрации Путин Дмитрий Козак «добровольно покидает свой пост», так как «тяготится причастностью к происходящему».

В августе в New York Times вышла статья о Козаке, в которой говорилось о его предложении мира с Украиной.

Козак родился в советской Украине, служил в советских спецподразделениях и работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Когда Путин стал премьер-министром России в 1999 году, он назначил Козака руководителем своего аппарата. В последующие годы Козак оставался едва ли не ближайшим соратником Путина, руководя его главными проектами - от подготовки Сочинской олимпиады 2014 года до интеграции в российскую систему оккупированного Крыма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com