Близкий к Путину чиновник уходит в отставку?3
- 17.09.2025, 16:43
Ранее он выступил против войны.
Один из старейших соратников Путина Дмитрий Козак уходит из Кремля, сообщил политолог Аркадий Дубнов.
Журналист со ссылкой на «осведомленные источники в Москве» утверждает, что замглавы Администрации Путин Дмитрий Козак «добровольно покидает свой пост», так как «тяготится причастностью к происходящему».
В августе в New York Times вышла статья о Козаке, в которой говорилось о его предложении мира с Украиной.
Козак родился в советской Украине, служил в советских спецподразделениях и работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Когда Путин стал премьер-министром России в 1999 году, он назначил Козака руководителем своего аппарата. В последующие годы Козак оставался едва ли не ближайшим соратником Путина, руководя его главными проектами - от подготовки Сочинской олимпиады 2014 года до интеграции в российскую систему оккупированного Крыма.