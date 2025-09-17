закрыть
«У властей Беларуси забирают «джокера» в отношениях с Китаем»

3
  • 17.09.2025, 16:50
  • 3,986
«У властей Беларуси забирают «джокера» в отношениях с Китаем»

Режим Лукашенко будет вынужден пойти на уступки.

Польша объявила о том, что не откроет границу с Беларусью автоматически после окончания учений «Запад-2025». Пропагандисты еще раньше заявили о том, что от закрытия, мол, значительно пострадает польская экономика. А что насчет белоруской?

На этот вопрос в эфире «Обычного утра» ответил экономист, старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

— Вообще, гораздо сложнее и гораздо острее вопрос — как отреагирует Китай на эту ситуацию. По сути, власти делают такую оферту Китаю: станьте нашим протектором, нашим защитником в том числе от России. До 2020 года на вопрос «зачем» они могли отвечать: потому что у нас уникальное географическое положение, мы удобный логистический хаб, мы члены ЕАЭС, и через нас вы можете осуществлять транзит товаров в Европу.

Но после 2020-го и тем более после 2022-го такой вариант ответа уже был несостоятелен.

И что нащупали — ветку в рамках нового «шелкового пути». Для Китая она достаточно важна: на пике через эту железнодорожную ветку шло до 4%, сейчас, по моим оценкам, около 2,5% всего китайского экспорта в Европу.

Вроде бы немного, но представьте себе объемы экспорта. К тому же это стратегическая штука: если какие-то проблемы с морскими перевозками, то что-то срочное можно перебросить на железную дорогу.

Закрытием границы у Китая эту опцию забирают — а у властей Беларуси забирают «джокера» в отношениях с Китаем, на который сейчас сильно завязана белоруская стратегия развития экономики. Поэтому, думаю, от факта закрытия границы очень сильно «колбасит» и тех, и других.

У польской стороны есть четкие требования: что они хотят получить за открытие границы. И вполне вероятно, что через Китай этот пакет будет донесен до Беларуси — а режим, пусть не напрямую, признавая давление, а под какой-то благовидной риторикой эти требования начнет выполнять.

