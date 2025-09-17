Politico: В США растет поддержка идеи миротворцев в Украине 17.09.2025, 17:15

Европейские силы в послевоенной Украине помогут сохранить мир

В США растет поддержка идеи размещения европейских сил в Украине после завершения войны. По замыслу, речь идет о миротворческой или стабилизационной миссии с использованием европейских ресурсов при поддержке США — разведка, ПВО и логистика, но без американских войск на земле, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Такая миссия не тоже, что применение статьи 5 Устава НАТО, однако она обеспечит Киеву гарантии безопасности. Кроме того, присутствие европейских войск станет видимым сдерживающим фактором для Путина, а в случае новых атак создаст «сигнал тревоги» и поможет выиграть время для развертывания более крупных сил.

Еще один важный аспект — укрепление независимых оборонных возможностей Европы. За десятилетия «отпуска» континент утратил часть критически важных ресурсов: от стратегической переброски и вертолетов до базовых элементов снабжения. Операция в Украине выявит эти пробелы и ускорит их восполнение.

США, в свою очередь, готовы поддержать союзников с воздуха и из-за пределов Украины, но исключают ввод войск. Для Украины такая миссия стала бы гарантией, что сценарий 2014–2022 годов не повторится. Для Европы — это не только шаг к большей самостоятельности, но и реальное укрепление коллективной безопасности.

Главная трудность, по мнению аналитиков, заключается в том, чтобы убедить европейских избирателей. Ради мира и безопасности континента придется отправить своих солдат в зону риска.

