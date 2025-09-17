В Дзержинске начальник гаража районной больницы сливал бензин себе в авто 17.09.2025, 17:21

Цифра украденного топлива удивляет.

В Дзержинске огласили приговор 62-летнему начальнику гаража больницы, которого обвиняли в хищении топлива в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина с ноября 2020 года по декабрь 2024 года по топливным электронным картам больницы заливал в свою тару бензин марки АИ-92. По документам топливо использовалось для заправки служебного УАЗа, который «фактически не эксплуатировался по назначению», рассказали в Генпрокуратуре.

Чтобы не вызывать подозрений, мужчина вписывал в путевые листы заведомо ложные сведения о маршрутах передвижения и пробеге УАЗа, количестве заправленного топлива и расходе. При этом он искусственно увеличивал пробег машины и расход топлива.

Он же от имени других работников подписывался под бумагами о якобы произведенных ими поездках на УАЗе и многократно сливал топливо с бака.

Всего за четыре года обвиняемый похитил свыше 19 тысяч литров бензина, чем причинил ущерб учреждению здравоохранения в сумме около 41,5 тысячи рублей.

В судебном заседании мужчина вину признал. Причиненный предприятию ущерб возместил.

Суд признал его виновным и назначил пять лет лишения свободы. Его также обязали выплатить 42 тысячи рублей штрафа и лишили права на пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В колонию обвиняемый не отправился — суд применил к нему отсрочку исполнения наказания на три года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

