ЕС придумал, как финансировать Украину за деньги России 17.09.2025, 17:26

Схема «репарационных кредитов» позволит Киеву получить средства уже сейчас.

Брюссель разрабатывает механизм, который позволит направить Украине до €170 млрд за счет замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, сообщает Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о схеме «репарационных кредитов», которая может радикально изменить финансовое положение Киева, но несет риск серьезного конфликта с Москвой.

Основной вариант предполагает использование денежных средств, образовавшихся после погашения российских ценных бумаг, для покупки облигаций ЕС с нулевой процентной ставкой. Привлеченный капитал планируется переводить Украине траншами. Второй вариант предусматривает создание специального фонда, к которому смогут присоединиться и страны за пределами ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредиты будут подлежать возврату лишь в случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за ущерб от войны. Такой подход, по ее словам, позволит Киеву получить средства уже сейчас, не дожидаясь окончания конфликта.

Тем не менее ряд стран ЕС, включая Бельгию, Германию и Францию, опасаются, что использование не только прибыли, но и самого капитала может выйти за рамки международного права и подорвать доверие к евро как резервной валюте.

Россия уже пригрозила ответными мерами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что подобные шаги «не останутся без последствий».

В то же время Украина остро нуждается в финансировании. В 2025 году Киев рассчитывает на $50 млрд бюджетной поддержки. Поскольку США отказываются увеличивать помощь, именно Европа должна взять на себя основное бремя.

Министры финансов стран ЕС обсудят этот план на встрече в Дании.

