В самом старом здании Минска открыли кофейню

  • 17.09.2025, 17:30
В самом старом здании Минска открыли кофейню
Фото: onliner.by

В Петропавловском соборе открыли заведение, которое уже вызвало горячие споры в соцсетях.

Петропавловский собор в районе нынешней Немиги построили еще в начале XV века. Сейчас действующий храм считается самым старым сохранившимся зданием Минска. Недавно прямо на территории церкви открыли кофейню под названием «Кифа» — заведение активно обсуждают в соцсетях.

Главная тема для споров в сети: корректно ли совмещать храм и общепит? За комментарием Onlíner обратился в сам собор.

— Изначально планировалось, что это будет место для прихожан. Но мы подумали, почему бы не совместить приятное с полезным и не начать привлекать людей в храм через такой приятный бонус, как кофе, — рассказали сотрудники кофейни.

Фото: onliner.by

По их словам, поток гостей резко увеличился за последние несколько недель. Хотя сама кофейня работает с мая. Большая часть сотрудников — те, кто был в братствах при церкви и захотел поддержать инициативу.

Сейчас кофейня работает с 9:30 (по воскресеньям открывается чуть позже из-за долгой службы) до 18:00, но гости уже просят продлить время работы. Зерна для кофе выбрали из Бразилии, а десерты печет лично матушка — жена священника.

— Есть какие-то специфические правила посещения?

— По канонам в церкви у женщин должна быть покрыта голова, надета юбка. А мужчины, наоборот, должны быть без головных уборов. Но если это не какая-то супер-мини, а просто джинсы, то почему бы не зайти в храм?

Фото: onliner.by

Несколько раз в неделю у нас проходят встречи с батюшками, мини-экскурсии по храму. Люди, которые заходят именно в кофейню, сами проявляют интерес. Спрашивают разрешение: а можно мы зайдем в храм, осмотримся? Часто заходят ребята неформальной внешности, которые вряд ли бы попали в храм при других обстоятельствах. И это очень радует, что через кофейню мы достигаем нашей цели.

— А как на кофейню отреагировали сами прихожане?

Фото: onliner.by

— Они вообще в восторге. И сотрудники храма очень рады. Часто говорят, что больше не приходится заваривать напитки у себя в ларьке, а можно выпить свежий кофе со вкусной булочкой. Еще и пожелание хорошего дня получить!

Фото: onliner.by

Пока основная часть мест за столиками расположена на улице во дворе храма. Но в кофейне уже начали задумываться, как адаптировать пространство под холодный сезон.

Напоследок несколько слов о названии. «Кифа» – имя, которое Иисус дал апостолу Петру. С арамейского переводится как «камень». Напомним, что находится кофейня в соборе святых апостолов Петра и Павла.

