В Беларуси становится все больше российской свинины
- 17.09.2025, 17:40
Очередное доказательство краха аграрной модели Лукашенко.
На 73% по сравнению с первым полугодием прошлого года выросли поставки российской свинины в Беларусь. Объемы увеличиваются последние несколько лет.
Согласно данным «Агроэкспорт», Беларусь уверенно удерживает первое место в закупке этого мяса в России. В первом полугодии текущего года, его импорт, в частности, составил 170 млн долларов.
Всего в рассматриваемом промежутке времени экспорт продукции российского свиноводства составил почти полмиллиарда долларов.
По прогнозам Национального союза свиноводов, при сохранении темпов к концу года экспорт достигнет 430 тыс. тонн, или около 1 млрд долларов.