17 сентября 2025, среда, 17:48
В Беларуси становится все больше российской свинины

  • 17.09.2025, 17:40
Очередное доказательство краха аграрной модели Лукашенко.

На 73% по сравнению с первым полугодием прошлого года выросли поставки российской свинины в Беларусь. Объемы увеличиваются последние несколько лет.

Согласно данным «Агроэкспорт», Беларусь уверенно удерживает первое место в закупке этого мяса в России. В первом полугодии текущего года, его импорт, в частности, составил 170 млн долларов.

Всего в рассматриваемом промежутке времени экспорт продукции российского свиноводства составил почти полмиллиарда долларов.

По прогнозам Национального союза свиноводов, при сохранении темпов к концу года экспорт достигнет 430 тыс. тонн, или около 1 млрд долларов.

