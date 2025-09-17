CNN: После завершения войны в Украине РФ может напасть на Гренландию 4 17.09.2025, 17:52

Дания проводит крупнейшие в истории учения, готовясь к угрозам России и Китая.

В Гренландии проходят крупнейшие за всю историю военные учения «Арктическое сияние 2025» (Arctic Light 2025), главная цель которых — показать готовность на фоне угрозы со стороны Российской Федерации. Чиновники Дании уверяют, что Кремль планирует заняться островом после войны в Украине, но не упоминают об угрозах из Белого дома.

В арктических учениях датских военных принял участие фрегат противовоздушной обороны HDMS Niels Juel, рассказало агентство CNN. Кроме морских сил, в маневрах участвует и авиация, и сухопутные войска. При этом активизация Дании и подконтрольного острова Гренландия началась еще в июне 2025 года. Чиновники объяснили журналистам, что опасаются атак РФ, а также Китая, которые пытаются закрепиться в Арктике. Впрочем, медиа заметило, что почему-то не вспоминают о публичных заявлениях президента США Дональда Трампа, который интересовался крупнейшим островом планеты.

Медиа объяснило, почему важна Гренландия: рядом с ней расположен GIUK-проход, который ведет из Северной Атлантики к северным берегам Британии и далее в Арктику. Вместе с Гренландией, этот проход формируют берега Исландии и Британии (GIUK — это аббревиатура Greenland, Iceland и United Kingdom).

«Датские чиновники ожидают, что Россия перенаправит ресурсы и использует свой опыт боевых действий, чтобы создать гораздо большую угрозу в Арктическом регионе», — привело CNN публичные заявления датских чиновников.

В то же время собеседники медиа уточнили, что Гренландия, во-первых, может легко защититься благодаря своему расположению и рельефу, и, во-вторых, РФ больше интересуется Беринговым проливом. Журналисты предположили, что Дания потратила 2 млрд долл. на маневры, тренирует десантников и покупает дроны не потому, что боится русских и китайцев.

«Ответ, скорее всего, можно найти в Вашингтоне, округ Колумбия, чем в Москве или Пекине», — говорится в статье.

Медиа сообщило со ссылкой на источники, что учитывая угрозы не Кремля, а Белого дома, Копенгаген планирует купить оружия на 9 млрд долл. Среди прочего, речь идет о средствах ПВО: ранее думали о ЗРК Patriot, но потом выбрали европейских производителей.

CNN подытожило, что выстрелы пушек, которые раздаются в Гренландии, это сигнал не РФ или КНР, а для США.

Гренландия и война — детали

«Арктическое сияние 2025» (Arctic Light 2025) — военные учения, которые Дания проводит 9-19 сентября 2025 года с участием ряда стран НАТО — Франции, Германии, Швеции и Норвегии. Ориентировочное количество датских бойцов — около 550, рассказало агентство AP. В сети можно отыскать кадры с маневров. Видим, что в небе над Гренландией летали истребители F-16, пехотинцы тренировались вести сухопутные бои, а в арктические воды вывели военные корабли.

