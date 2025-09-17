Инженеры создали ИИ-подушку безопасности для защиты авиапассажиров 1 17.09.2025, 17:58

Система раскрывает «умные» подушки за две секунды.

Команда инженеров представила проект REBIRTH — систему спасения пассажиров в авиакатастрофах. Система автоматически раскрывает внешние подушки вокруг самолета, чтобы смягчить удар при аварийной посадке, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

По словам авторов проекта Эшеля Васима и Дарсана Сринивасана, система анализирует данные о двигателях, скорости, высоте, температуре и действиях пилота. Если столкновение неизбежно, подушки безопасности раскрываются из носовой части, фюзеляжа и хвоста менее чем за две секунды. Подушки из кевлара и «умных» жидкостей поглощают удар и снижают ущерб для самолета и пассажиров.

Если двигатели работают, система использует обратную тягу для торможения, при их отказе — включаются газовые ускорители для стабилизации самолета. После приземления яркая оранжевая окраска, инфракрасные маяки и GPS помогают спасателям быстро найти место происшествия.

Команда уже создала масштабный прототип 1:12 с сенсорами, микроконтроллерами и баллонами с CO₂, управляемыми ИИ. Симуляции показывают снижение силы удара более чем на 60%. Сейчас инженеры готовят тесты полноразмерной модели и совместимость системы с новыми и существующими самолетами.

Идея родилась после трагического крушения Air India, в котором погибли почти все пассажиры. «Мы хотели замедлить самолет перед ударом, поглотить силу столкновения и помочь спасателям», — отметил Васим.

