Недельный экспорт нефти из России рухнул почти на четверть

Из-за ударов дронов по балтийским портам.

Среднесуточный морской экспорт сырой нефти из России упал на прошлой неделе на 934 000 баррелей до 3,18 млн, или на 22,7%. На столько же снизились доходы от ее продажи, в результате чего Россия недосчиталась почти $400 млн.

Падение объемов оказалось самым значительным с июля 2024 года, свидетельствуют данные о движении судов, собранные Bloomberg Оно стало результатом ударов украинских дронов по нефтяной инфраструктуре на Балтике. Так, вывоз нефти из порта Усть-Луга, где беспилотники атаковали три обслуживающие терминал насосные станции, составил половину от объемов неделей ранее. А экспорт из Приморска, где были повреждены два танкера, был на некоторое время приостановлен.

Падение экспортных поставок произошло несмотря на то, что обстрел нефтеперерабатывающих заводов привел к сокращению выпуска топлива, высвободив дополнительные объемы сырой нефти для вывоза из страны. Но удары дронов по портовой и транспортной инфраструктуре сократили экспортные потоки, а также заставили «Транснефть» ограничить объемы нефти в хранилищах и предупредить производителей, что им придется уменьшить добычу в случае ухудшения ситуации, пишет Bloomberg.

«Транснефть» опровергла информацию о выпуске такого предупреждения.

За неделю по 14 сентября в российских портах было загружено 29 танкеров, тогда как неделей раньше – 38.

Цена нефти Brent на прошлой неделе колебалась в районе $67 за баррель, но российская Urals из балтийских портов отгружалась в среднем по $54,03, а из черноморских – по $54,19 за баррель, по данным Bloomberg.

В результате совокупная стоимость недельного экспорта снизилась до $1,28 млрд примерно на $372 млн (22%), что стало самым большим падением с ноября прошлого года.

