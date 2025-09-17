Путинский певец Газманов отдал мошеннику многолетние сбережения

Путинский певец Газманов отдал мошеннику многолетние сбережения12
- 17.09.2025, 18:22
Вернуть деньги он не может.
Российский певец Олег Газманов передал обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Геворку Саркисяну все сбережения, которые копил на пенсию. Об этом сообщил юрист семьи Роман Кузьмин в комментарии агентству «РИА-Новости».
По его словам, в 2019 году Газманов вместе с супругой Мариной Муравьевой-Газмановой выдали Саркисяну займ.
«Это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», – отметил Кузьмин.
Саркисян сблизился с семьей в 2016 году. Он представлялся инвестором и предлагал выгодные схемы вложений. Когда Газмановы потребовали вернуть средства, бизнесмен, по версии защиты, отказался.
В июне Следственный комитет России возбудил в отношении Саркисяна уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сначала его поместили в СИЗО, позже перевели под домашний арест.
Геворк Саркисян – бывший сотрудник налоговой службы и участник нескольких бизнес-проектов. В 2017 году он также стал сооснователем логистической платформы вместе с сыном артиста – Филиппом Газмановым.