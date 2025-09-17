Кароль Навроцкий поддерживает размещение ядерного оружия в Польше 1 17.09.2025, 18:46

Кароль Навроцкий

Президент Польши рассчитывает на Францию в этом вопросе.

Президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает размещение ядерного оружия в своей стране и рассчитывает на Францию. Об этом он заявил в интервью LCI 16 сентября.

По его словам, Польша должна иметь собственный ядерный, энергетический, гражданский и военный потенциал. Хотя он признал, что идея Польши как ядерной державы пока далека от реальности, он считает, что она имеет право на совместное использование ядерного оружия.

«Партнерство между Польшей и Францией заключается именно в этом. И это станет возможным благодаря Нансийскому договору, который я буду иметь удовольствие подписать как президент Республики Польша», – сказал Навроцкий.

