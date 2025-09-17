Глава МИД Беларуси набросился на Польшу 8 17.09.2025, 19:04

4,082

Максим Рыженков

Максим Рыженков обвинил польские власти в «имперских амбициях».

«Отдельные польские политики» пытаются реализовать «польские, имперские амбиции» через меры «экономического и политического давления». Такое заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, пишет БелТА.

— К сожалению, приходится констатировать, как отдельные польские политики и сегодня смотрят на белорусов свысока, пытаясь реализовать, но уже через меры экономического и политического давления, те польские, имперские амбиции, — отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Рыженков предложил тем, кто ему не верит, «просто поехать и посмотреть ситуацию на границе, как издеваются над нашими гражданами и как к ним относятся, посмотреть, что сегодня граница вообще закрыта — все это под предлогами непонятных нам вообще алгоритмов, выходящих за рамки здравого смысла».

Напомним, 9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении полностью закрыть границу с Беларусью в полночь с 11 на 12 сентября. Он объяснил этот шаг «растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси» и совместными военными учениями «Запад-2025».

Граница была закрыта на неопределенный срок. Подписавший постановление об этом министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский подчеркнул, что польская сторона не намерена «держать границу закрытой даже один день без необходимости».

12 сентября Максим Рыженков заявил, что Польша возобновит работу пунктов пропуска на границе с Беларусью после завершения российско-беларусских совместных учений «Запад-2025».

— Никуда они не денутся. Они границу откроют. Потому что на самом деле, как я сейчас предполагаю, свое первое задание они выполнили — подняли эту ситуацию на границе до неимоверных высот, — заявил глава МИД Беларуси.

По состоянию на вечер 17 сентября Польша границу с Беларусью так и не открыла.

