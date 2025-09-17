ЕС выделит Украине 170 млрд евро 17.09.2025, 19:17

За счет замороженных российских резервов.

Еврокомиссия готовит план по использованию российских резервов для выдачи Украине «репарационного кредита». До сих пор в ЕС не решались трогать основные средства Банка России, замороженные после начала войны. Но ее окончания не видно, собственных средств у стран ЕС для поддержки Украины не хватает, и страны блока стали активнее искать инновационные способы привлечения денег.

План ЕК направлен на то, чтобы использовать российские активы, официально их не конфискуя. Как рассказали Financial Times пять чиновников, знакомых с ходом подготовки, первый вариант предусматривает работу с денежными остатками резервов, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Резервы традиционно вкладываются в гособлигации, но из совокупной суммы в 194 млрд евро бонды примерно на 170 млрд евро уже погашены, так как закончился срок их обращения, пояснили два источника FT.

Эти денежные средства и будут использованы в качестве обеспечения для бескупонных общеевропейских облигаций, которые выпустит ЕС. Привлеченные средства ЕС переведет Украине несколькими траншами. Как заявила, выступая в Европарламенте на прошлой неделе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, этот «репарационный кредит» нужно будет погасить, только если Россия компенсирует Украине нанесенный ей ущерб.

Второй вариант, который предлагался ранее, – перевести активы в структуру специального назначения, которая могла бы инвестировать их в более доходные инструменты. Сейчас Euroclear вкладывает их только в низкодоходные, безрисковые облигации через Банк Бельгии. Будущими доходами от активов обеспечен кредит на 45 млрд евро, который договорились выдать Киеву страны «большой семерки».

Свою долю этого кредита ЕС перечислит полностью уже в этом году. Но Украине необходимы дополнительные средства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com