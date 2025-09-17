закрыть
17 сентября 2025, среда, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС выделит Украине 170 млрд евро

  • 17.09.2025, 19:17
ЕС выделит Украине 170 млрд евро

За счет замороженных российских резервов.

Еврокомиссия готовит план по использованию российских резервов для выдачи Украине «репарационного кредита». До сих пор в ЕС не решались трогать основные средства Банка России, замороженные после начала войны. Но ее окончания не видно, собственных средств у стран ЕС для поддержки Украины не хватает, и страны блока стали активнее искать инновационные способы привлечения денег.

План ЕК направлен на то, чтобы использовать российские активы, официально их не конфискуя. Как рассказали Financial Times пять чиновников, знакомых с ходом подготовки, первый вариант предусматривает работу с денежными остатками резервов, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Резервы традиционно вкладываются в гособлигации, но из совокупной суммы в 194 млрд евро бонды примерно на 170 млрд евро уже погашены, так как закончился срок их обращения, пояснили два источника FT.

Эти денежные средства и будут использованы в качестве обеспечения для бескупонных общеевропейских облигаций, которые выпустит ЕС. Привлеченные средства ЕС переведет Украине несколькими траншами. Как заявила, выступая в Европарламенте на прошлой неделе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, этот «репарационный кредит» нужно будет погасить, только если Россия компенсирует Украине нанесенный ей ущерб.

Второй вариант, который предлагался ранее, – перевести активы в структуру специального назначения, которая могла бы инвестировать их в более доходные инструменты. Сейчас Euroclear вкладывает их только в низкодоходные, безрисковые облигации через Банк Бельгии. Будущими доходами от активов обеспечен кредит на 45 млрд евро, который договорились выдать Киеву страны «большой семерки».

Свою долю этого кредита ЕС перечислит полностью уже в этом году. Но Украине необходимы дополнительные средства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин