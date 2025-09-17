Лукашенко набирает заложников больше, чем освобождает 17.09.2025, 19:51

С начала года 170 политзаключенных «вышли», 283 – «зашли».

С 18 января в Беларуси произошло 9 волн помилования политзаключенных — всего были освобождены 170 человек, передает «Вясна».

Отметим, что на свободу могло выйти меньше политзаключенных, так как в июле и сентябре всего освободили 31 заключенного, и только часть из них была осуждена по «экстремистским статьям».

За это время 283 человека получили статус политзаключенного. Это люди со всей Беларуси, разного возраста и социального статуса, обвиняемые по ряду политических статей.

«Только прекращение ежедневных новых арестов и освобождение всех политзаключенных будет свидетельствовать о переходе от политики государственного террора к восстановлению национального согласия. То, как происходят многие из этих освобождений сейчас, говорит о продолжении режимом практики де-факто депортации по политическим мотивам — преступлений против человечности по определению международного уголовного права», — говорил в июне правозащитник «Весны» Павел Сапелко.

