Зеленский: Год войны обходится Украине в $120 миллиардов

  • 17.09.2025, 19:53
Половину этой суммы покрывает украинский госбюджет.

Лидер украинского государства Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой Европейского парламента Робертой Мецолой. Во время совместной пресс-конференции он заявил, что год войны стоит Украине 120 млрд долларов. Половину этой суммы — 60 млрд долларов — планируется покрыть за счет украинского бюджета, еще столько же необходимо найти.

Глава украинского государства выразил надежду, что война завершится в этом году, и потребности в дополнительном финансировании не возникнет.

«План А для нас — это закончить войну, план Б — 120 миллиардов долларов», — отметил Зеленский.

На пресс-конференции с Мецолой президент также рассказал, что Украина получит ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также боеприпасы для американских систем залпового огня HIMARS. Эти поставки будут включены в первые два пакета военной помощи в рамках программы «Перечень приоритетных потребностей Украины» (Prioritized Ukraine Requirements List).

