В Литве задержана группа лиц, планировавшая совершить четыре теракта в разных странах Европы 3 17.09.2025, 20:23

4,172

Подробности.

Генеральная прокуратура и Криминальное бюро полиции Литвы выявили группу лиц, организовавшую и планировавшую совершить четыре теракта в разных странах Европы. Они успели отправить в европейские страны четыре посылки с самодельными взрывчато-зажигательными устройствами через популярные сервисы DHL и DPD. Об этом сообщает LRT.

В рамках досудебного расследования особо тяжких преступлений — деятельности организованной террористической группы и терактов — установлено, что 19 июля 2024 года гражданин Литвы А. Ш. (1973 года рождения), действуя совместно с сообщниками, воспользовался международными службами доставки и перевозки компаний DHL и DPD и из Вильнюса в разные европейские страны отправил четыре посылки с самодельными взрывчато-зажигательными устройствами.

Две из этих посылок были адресованы в Великобританию и отправлены грузовыми самолетами DHL, еще две — в Польшу грузовыми фурами DPD.

Хронологию событий издание описывает так: 20 июля 2024 года в 05.45 первая посылка, сработавшая от заранее запрограммированного электронного таймера, взорвалась и загорелась в аэропорту Лейпцига (Германия) перед самой погрузкой на грузовой самолет DHL, летевший по маршруту Вильнюс — Лейпциг — Великобритания.

21 июля в 02.15 вторая посылка взорвалась и загорелась в грузовике DPD, ехавшем по территории Польши.

22 июля в 03.36 третья посылка взорвалась и загорелась на складе DHL в Бирмингеме (Великобритания).

Четвертая посылка, перевозившаяся наземным транспортом DPD по Польше, не сработала из-за неисправности механизма детонации.

«Расследованием установлено, что мощные зажигательные самодельные взрывные устройства управлялись электронными таймерами, спрятанными в массажных (вибро) подушках. Дополнительные смеси горючих веществ для усиления зажигательного эффекта находились в тюбиках из-под средств гигиены и косметики. Для поражающего эффекта использовался термит — вещество промышленного и военного назначения с чрезвычайно высокой температурой горения», — пишет издание.

С учетом важности дела была создана совместная следственная группа. В нее вошли представители правоохранительных и разведывательных органов Литвы, Польши, Великобритании, Германии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, США и Канады.

В ходе следствия установлено, что организацией и координацией этих преступлений занимались граждане России, имеющие связи с военной разведкой РФ. Отмечается, что несколько координаторов преступлений напрямую связаны с попыткой теракта 9 мая 2024 года в Вильнюсе, когда загорелся торговый центр IKEA.

Среди задержанных гражданин Украины Даниил Громов (р. 1988 г.), также использующий личные данные гражданина России Ярослава Михайлова (р. 1988 г.); Томас Довган Стабачинскас (р. 1971 г.), имеющий гражданства Литвы и России.

«Выяснено, что при подготовке терактов для отдельных задач привлекались и другие граждане Литвы, России, Латвии, Эстонии, Украины. Их находили через знакомства, вербовали и поддерживали контакт через приложение Telegram, предлагая вознаграждение и рассчитываясь криптовалютой. Группа действовала организованно, соблюдая строгую конспирацию, дробя задачи: перевозка посылок и горючих веществ, их передача другим участникам, укрытие в тайниках, активация устройств и т.д. — поручались разным исполнителям, чаще всего не связанным друг с другом», — отмечает LRT.

В Литве, Польше, Латвии и Эстонии проведено более 30 обысков. Во время следственных действий из незаконного оборота изъяты взрывчатые вещества, спрятанные в консервных банках, а также детонаторы.

«Часть устройств была изготовлена таким образом, чтобы взрыв имел направленный эффект. Для их производства использовался гексоген. Общая мощность изъятых устройств в тротиловом эквиваленте превысила 6 кг. По имеющимся данным, эти устройства могли быть предназначены для других терактов», — пишет издание.

На данной стадии досудебного расследования подозрения в организации и подготовке указанных преступлений предъявлены в общей сложности 15 подозреваемым — гражданам России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

